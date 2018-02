Berliner SPD fordert ausgewogene Debatte vor Entscheid

Die Berliner SPD fordert die Bundes-SPD auf, für eine faire und sachlich ausgewogene Debatte im Vorfeld des Mitgliederentscheids zur Neuauflage einer GroKo zu sorgen. Der Landesvorstand beschloss am Montagabend einen entsprechenden Antrag der Jusos, wie die SPD mitteilte. Darin verlangen die Jungsozialisten vor allem, dass die SPD ihre Mitglieder über beide Positionen unterrichtet. Die Jusos werben mit einer eigenen Kampagne für ein Nein zu einer Neuauflage der großen Koalition mit der Union.

«Wir sehen es daher als unerlässlich an, dass in zukünftigen Brief- und E-Mail-Versendungen über die offiziellen SPD-Verteiler immer beide Seiten der Debatte zu Wort kommen», heißt es in dem Antrag. «Vor allem fordern wir, sicherzustellen, dass mit den Wahlunterlagen zum Mitgliedervotum Argumente sowohl für als auch gegen eine Neuaufnahme der Großen Koalition versandt werden.»