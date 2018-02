Verdacht auf Unterstützung des IS: Verdächtiger verhaftet

In einem bereits laufenden Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Sachsen hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen verhaftet. Außerdem wurden am Montag zwei Wohnungen in Sachsen durchsucht und Beweise beschlagnahmt, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Einzelheiten zum Ort des Einsatzes und dem Verdächtigen nannte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht.

Ende Januar hatte die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen einen Schlag gegen Unterstützer des Islamischen Staates (IS) geführt. Mehrere Wohnungen wurden durchsucht und einige Personen festgenommen.

Mit dem aktuell verhafteten Mann sitzen nun vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Dabei geht es um den Verdacht eines geplanten Raubmordes in Magdeburg. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mit der Beute der IS unterstützt werden sollte.

Letzte Änderung: Montag, 12. Februar 2018 17:10 Uhr

Quelle: dpa

