Polizisten berichten von ihrem Job bei Snapchat

Die Berliner Polizei setzt ihre Imagewerbung in den verschiedenen Internetkanälen fort. Von Dienstag bis zum 5. März wollen zwei Polizisten über den Snapchat-Kanal der Polizei persönliche Erlebnisse aus ihren täglichen Einsätzen in Marzahn schildern. Das teilte die Pressestelle am Montag mit.

Die beiden werden dabei nur mit Vor- oder Spitznamen vorgestellt: Polizeihauptkommissar «Kiwi» und seine Streifendienst-Kollegin, Polizeikommissarin Michelle (27). Der betreffende Polizeiabschnitt 62 umfasst die Ortsteile Marzahn-Nord, -Mitte, -Süd und Biesdorf.

Der Snapchat-Account «Polizei.Berlin» begann im Juli 2016. Die Polizei will damit einer eher jungen Zielgruppe Einblicke in ihre Arbeit geben und so auch für sie werben.

Letzte Änderung: Montag, 12. Februar 2018 14:34 Uhr

