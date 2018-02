dpa

Berlin Volleys: Schwerer Start für Neu-Trainer Moculescu

Schwieriger hätte der Start für Stelian Moculescu als neuer Trainer bei den Berlin Volleys kaum sein können. Am fünften und vorletzten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League empfängt der deutsche Volleyball-Meister am Mittwoch (19.30 Uhr) als krasser Außenseiter den Titelverteidiger und Club-Weltmeister Zenit Kasan in der Max-Schmeling-Halle.

«Kasan ist eine ganz große Nummer, das erleichtert die Sache für uns nicht unbedingt», sagte Moculescu: «Aber danach sehen wir auch, wo wir stehen.» Deutschlands erfolgreichster Volleyball-Trainer hatte am Montag den glücklosen Luke Reynolds als Volleys-Coach abgelöst. Trotz der Dominanz der Kasaner hatten die Volleys im Hinspiel in Russland dem Gegner beim 1:3 immerhin einen Satz abgenommen.

Zuletzt hatten die Volleys aus den beiden Partien gegen Toulouse VB die optimale Ausbeute von sechs Punkten geholt. Dennoch müssen die Berliner noch um die Qualifikation für die K.o.-Runde bangen. «Wir brauchen in den letzten beiden Spielen mindestens noch einen Sieg. Dann sähe es ganz gut aus für uns», sagte Manager Kaweh Niroomand.

Das Weiterkommen schaffen die beiden Erstplatzierten aus den fünf Gruppen sowie die beiden besten Gruppendritten. Vor der Begegnung der Gruppengegner aus Toulouse und Jastrzebski aus Polen sind die Berliner punktgleich mit Jastrzebski Tabellen-Zweiter.

Am letzten Spieltag der Gruppe empfangen die Volleys am 28. Februar den polnischen Kontrahenten. «Das wird möglicherweise dann unser Endspiel ums Weiterkommen», meinte Volleys-Diagonalangreifer Paul Carroll.

