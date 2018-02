«Tristan und Isolde» erste große Premiere an Staatsoper

Premiere gelungen: Mit «Tristan und Isolde» hat die Berliner Staatsoper Unter den Linden die erste große Premiere nach ihrer Wiedereröffnung gefeiert. Über fünfeinhalb Stunden spielte das Ensemble unter Leitung von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim Richard Wagners Werk mit einem hochkarätigen Ensemble, allen voran Andreas Schager und Anja Kampe in den Titelpartien.

Der russische Regisseur und Bühnenbildner Dmitri Tcherniakov versetzte die mittelalterliche Mythengeschichte um Liebe und Verrat konsequent in die Gegenwart. Während im ersten Aufzug sich die Begegnung des Liebespaares in einer Luxusjacht abspielt, tritt im zweiten Aufzug König Marke (Stephen Milling) auf der Suche nach Isolde in einem Ballsaal im Dekor der 1950er Jahre auf.