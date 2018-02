Union hofft: «Diese Mentalität brauchen wir ganze Saison»

Union Berlin kann doch noch gewinnen. Nach acht Spielen ohne Dreier gelingt gegen Düsseldorf ein 3:1-Sieg. Fans und Spieler bejubeln bei einem emotionalen Abschied auch Mittelfeldspieler Damir Kreilach.

Berlin (dpa) - Die Spieler des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin hoffen nach dem bemerkenswerten 3:1-Sieg gegen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf auf den nächsten Schritt aus der Krise. «Die Mentalität war von A bis Z gut. Das wollten und mussten wir umsetzen. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir alle an einem Strang gezogen haben», sagte Doppel-Torschütze Steven Skrzybski und forderte: «Diese Mentalität brauchen wir aber nicht nur in einem Spiel, sondern in der ganzen Saison.»