Feuer in Mehrfamilienhaus: ein Verletzter

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Adlershof ist ein Mensch verletzt worden. Vier weitere wurden am Sonntagmorgen von Feuerwehrleuten gerettet, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Auch ein Meerschweinchen sei aus dem verrauchten Bereich geholt worden, twitterten Kollegen. Das Feuer war demnach in der ersten Etage des viergeschossigen Hauses ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannten Einrichtungsgegenstände in der Wohnung des verletzten Bewohners. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Rund 30 Feuerwehrleute brachten den Brand, der um kurz nach 9.00 Uhr gemeldet worden war, unter Kontrolle.

Letzte Änderung: Sonntag, 11. Februar 2018 10:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen