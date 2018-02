ALBA-Trainer Aito trotz Jena-Sieg unzufrieden mit dem Team

ALBA Berlin tat sich bei Science City Jena lange Zeit schwer. Auf der Center-Position plagten die Albatrosse Probleme. «Mit unserer Leistung bin ich überhaupt nicht zufrieden», sagte der Trainer.

Lange Zeit hatten die Berliner gegen mutige Jenaer große Mühe gehabt. «Es war das erwartet schwere Spiel. Jena hat ein sehr erfahrenes Team. Und in dieser Saison haben sie oft nur knapp verloren», befand Manager Marco Baldi. Insbesondere in der Defensive offenbarte ALBA einige überraschende Schwächen.

So musste ALBA lange Zeit ohne richtigen Center spielen. «Und wir mussten ganz schön improvisieren», erklärte Baldi. So halfen Niels Giffey oder Luke Sikma unter dem Korb aus, fehlten dafür aber an anderer Stelle. Vor allem in der ersten Hälfte kam ALBA bei den Rebounds in Schwierigkeiten. Und im Gegensatz zu den Hauptstädtern konnte Jena in Bestbesetzung antreten. «Das macht sich schon bemerkbar», meinte Baldi.