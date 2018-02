Füchse-Sieg in Ludwigshafen macht Mut

Die Füchse zeigen nach der schwachen Europapokal-Vorstellung die richtige Reaktion. Nach dem souveränen Liga-Sieg in Ludwigshafen wähnen sich die Berliner auf dem richtigen Weg.

Ludwigshafen/Berlin (dpa) - Bei den Füchsen Berlin herrschte Erleichterung nach dem ungefährdeten 25:19-Sieg in der Handball-Bundesliga bei den Eulen Ludwigshafen. «Ich freue mich, dass wir gewonnen haben, die Mannschaft wächst zusammen», sagte Trainer Velimir Petkovic. Drei Tage zuvor waren die Berliner im EHF-Pokal mit einer desolaten Vorstellung aus der Winterpause gekommen.

Nun sieht die Lage etwas freundlicher aus. «Wir freuen uns über den Sieg, und dass sich die Mannschaft nach dem ungenügenden Auftritt letzten Mittwoch im Europapokal ganz anders präsentiert hat», befand Manager Bob Hanning: «Ich hoffe, dass dies der Auftakt zu einer tollen Serie war.» Die kommenden Aufgaben haben es aber in sich. Am Donnerstag stehen die Füchse nach der Auftaktniederlage im EHF-Cup bei Lugi Lund aus Schweden gehörig unter Druck. Eine Woche später empfängt das Team die starken Leipziger in der Max-Schmeling-Halle.