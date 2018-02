Schwarzfahren entkriminalisieren?: Kühne-Hörmann dagegen

Sollen Schwarzfahrer weiter als Straftäter behandelt werden? Über diese Frage diskutieren die Justizminister der Länder. Während nach einem Bericht des «Spiegels» einige von ihnen dafür sind, den entsprechenden Strafparagrafen «aufzuweichen» oder zu streichen, sind Hessen und Bayern nach Angaben des Magazins dagegen.

540 000 Schwarzfahrer wurden 2017 allein in den Berliner S-Bahnen, U-Bahnen und Bussen registriert. 9,1 Millionen Fahrgäste der S-Bahn wurden nach ihrer Fahrkarte gefragt - 3,2 Prozent hatten keine. Die Berliner Verkehrsbetriebe zeigen Schwarzfahrer an, wenn diese dreimal in zwei Jahren bei Kontrollen keinen Fahrschein haben. Die S-Bahn tut dies, wenn es innerhalb von einem Jahr passiert.