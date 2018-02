CDU kritisiert Pläne für Fahrradspur auf Frankfurter Allee

Die oppositionelle Berliner CDU hat rot-rot-grüne Pläne für eine eigene Fahrradspur auf Teilen der Frankfurter Allee in Friedrichshain scharf kritisiert. «Diese einseitige Politik zugunsten weniger Verkehrsteilnehmer ist nicht akzeptabel», hieß es am Freitag in einer Mitteilung einiger Fraktionsmitglieder im Berliner Abgeordnetenhaus. Es drohe zu Stoßzeiten ein noch größerer Stau, warnten sie. Stattdessen solle besser der öffentliche Personennahverkehr gestärkt werden.

Hintergrund sind Pläne der Senatsverwaltung für Verkehr, nach denen eine von drei Fahrspuren auf der Frankfurter Allee stadtauswärts in eine Radspur umgewandelt werden soll. Ein Teil soll als geschützter Radweg angelegt werden. Bei normalen Verkehrslagen reichten zwei dann etwas breitere Fahrspuren aus, sagte eine Behördensprecherin. Da die dritte Spur derzeit oft von Lieferwagen zugeparkt sei, sollen auch eigene Lieferzonen getestet werden. Das Planungsverfahren laufe noch.

Die CDU kündigte bereits «massiven Widerstand» gegen das Vorhaben an: Dabei könnten angeblich sogar Bürger aus den betroffenen Bezirken Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf die Senatsverwaltung blockieren. «Dann kann die politische Leitung der Verwaltung am eigenen Leib erleben, wie es ist, wenn man nicht zur Arbeit kommt», hieß es.

Letzte Änderung: Freitag, 9. Februar 2018 17:00 Uhr

Quelle: dpa

