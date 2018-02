dpa

Mann am Alexanderplatz von Taxi erfasst und schwer verletzt

Ein 21-Jähriger ist nahe dem Alexanderplatz von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann überquerte laut Polizei die Alexanderstraße am frühen Freitagmorgen, als ihn der herannahende 59-jährigen Taxifahrer offensichtlich übersah. Ein zufällig sich in der Nähe aufhaltender Notarzt übernahm die Erstversorgung. Der 21-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand war er betrunken.

Letzte Änderung: Freitag, 9. Februar 2018 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen