Schlechte Aussichten für Wintersportler in Brandenburg

Für Ski- und Schlittenfahrten wird der Schnee in Brandenburg voraussichtlich auch am Wochenende nicht reichen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Samstag nur an der Grenze zu Sachsen-Anhalt mit ein paar Schneeflocken.

Am Sonntag soll zwar leichter Schneefall von West nach Ost über die Region hinwegziehen. Vor allem im Westen und Süden werde dieser Schnee aber zeitweise in Schneeregen übergehen, berichteten die Meteorologen am Freitag. Sie warnten daher auch vor Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Der strenge Frost werde etwas nachlassen.

Brandenburgs Skifahrer bedauern die Situation. «Wer Winterport machen will, muss dieses Jahr wohl in Skigebiete fahren», sagte der Vorsitzende des Wintersportvereins aus Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland), Dieter Bosse, der Deutschen Presse-Agentur. Er habe die Hoffnung auf Schnee aber noch nicht ganz aufgegeben.

Letzte Änderung: Freitag, 9. Februar 2018 12:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen