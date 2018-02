dpa

Volleys wollen Platz zwei halten: Netzhoppers will Platz 8

Die Hoffnung, als Erster der Hauptrunde in die Playoffs einzuziehen, hat sich für die Berlin Volleys wohl zerschlagen. Vor dem Duell in der Volleyball-Bundesliga bei der SVG Lüneburg am Samstag (2000 Uhr) sagte Manager Kaweh Niroomand: "Es wäre vermessen, jetzt noch von Platz eins zu sprechen. Diese Chance haben wir spätestens mit der Heimniederlage gegen Friedrichshafen vertan».

Bei aktuell elf Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter vom Bodensee lautet die neue Vorgabe bei den Volleys: «Wir müssen unser Augenmerk auf die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes richten».

Mit ungebrochenem Ehrgeiz gehen die Netzhoppers KW-Bestensee am Samstag (1900 Uhr) ins Heimspiel gegen die SWD powervolleys Düren. Die Playoff-Teilnahme haben die Brandenburger noch nicht abgeschrieben, auch wenn der dazu berechtigende achte Platz sechs Spieltage vor dem Hauptrunden-Schluss sieben Punkte entfernt liegt. «Wir versuchen, das Unmögliche noch zu schaffen», versprach Routinier Björn Andrae.

Extra für das Spiel gegen die BR Volleys zieht die SVG Lüneburg in die 1700 Zuschauer fassende CU-Arena in Hamburg-Neugraben um.

Letzte Änderung: Freitag, 9. Februar 2018 10:20 Uhr

Quelle: dpa

