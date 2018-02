Roller prallt auf abgestellten Anhänger: Fahrer verletzt

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Waidmannslust schwer verletzt worden. Der 55-Jährige fuhr aus bislang ungeklärten Gründen am Donnerstagabend auf dem Waidmannsluster Damm gegen einen geparkten Lastwagen-Anhänger, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Dabei stürzte der Mann und wurde schwer verletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 9. Februar 2018 08:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen