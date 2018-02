Mehr abgeschleppte Autos von Radwegen

Im ersten Jahr des Senats von SPD, Linker und Grünen sind fast doppelt so viele Autos von Fahrradstreifen und Radwegen abgeschleppt worden wie im Vorjahr. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Grünen hervor.

2017 gab es knapp 1600 Gebührenverfahren für das Abschleppen von Autos von Radfahrstreifen und anderen sogenannten Radverkehrsanlagen. 2016 waren es erst 900 Verfahren und 2015 knapp 650. Im Vergleich zur Gesamtzahl aller abgeschleppten Autos waren das aber eher kleine Größenordnungen. 2017 wurden rund 61 900 Gebührenverfahren zum Abschleppen eingeleitet. In den beiden Jahren davor waren es knapp 59 600 (2016) beziehungsweise 55 300 (2015).

Mehr als 8500 Fälle betrafen das Abschleppen von blockierten Busspuren, in 2000 Fällen ging es um den Bereich direkt an Kreuzungen. Der größte Teil der Fälle wurde in der Statistik mit «Sonstige» angegeben, meist dürfte es sich um zugeparkte Einfahrten und andere Halteverbotszonen gehandelt haben.