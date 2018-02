Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Berlin-Reinickendorf mit einem Auto zusammengestoßen und wurde dabei schwer verletzt. Der 60-jährige Mann war am Donnerstagmorgen auf der Residenzstraße in Richtung Franz-Neumann-Platz unterwegs, teilte die Polizei mit. In Höhe Ritterlandweg stieß er demnach mit einem Wagen zusammen, der rechts aus der Straßeneinmündung fuhr. Der Mann stürzte und erlitt schwere Kopf- und Handverletzungen. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt, so die Polizei.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Februar 2018 14:10 Uhr

Quelle: dpa

