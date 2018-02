Senat plant Tischtennis-Leistungszentrum in Berlin

Der Berliner Senat plant ein neues Tischtennis-Leistungszentrum. Wie Oleg Krüger, der Leiter des Berliner Sportforums am Donnerstag mitteilte, soll das Zentrum für behinderte und nicht-behinderte Menschen in drei bis vier Jahren am Velodrom in der Paul-Heyse-Straße entstehen. «2,9 Millionen Euro sind dafür im Haushalt des Senats eingestellt», sagte Krüger am Rande einer Veranstaltung zu den deutschen Meisterschaften im Tischtennis, die vom 2. bis zum 4. März in Berlin stattfinden.

