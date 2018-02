dpa

Deutsche Hockey-Teams beide im Viertelfinale der Hallen-WM

Nach den Damen haben auch die Herren des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bei der Hallen-WM in Berlin vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die Damen feierten am Donnerstag beim souveränen 6:0 (2:0) über die Ukraine in ihrem dritten Gruppenspiel den dritten Sieg und stehen damit bereits sicher in der K.o.-Phase. Anschließend erkämpften sich die DHB-Herren nach 1:3- und 3:5-Rückstand noch einen 6:5 (4:3)-Erfolg über Tschechien und sind ebenfalls nach dem dritten Sieg weiter. Der Kölner Mats Grambusch war mit drei Treffern der Matchwinner für den Turnier-Mitfavoriten.

