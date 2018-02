dpa

Deutsche Hockey-Teams als Sieger ins Hallen-WM-Viertelfinale

Die deutschen Hockey-Teams sind als Gruppensieger ins Viertelfinale der Hallen-Weltmeisterschaft in Berlin eingezogen. Die DHB-Herren gewannen am Freitag auch ihr letztes Gruppenspiel gegen Trinidad & Tobago mit 10:2 (3:1) und gelangten mit fünf Siegen in die nächste Runde. Dort wartet am Abend (20.00 Uhr) die Schweiz auf den Turnier-Mitfavoriten. Die DHB-Damen, die am Freitagnachmittag noch gegen Australien antreten mussten, stehen ebenfalls bereits vorzeitig als Gruppenerste fest. Ihr Viertelfinale findet am Samstag (13.00 Uhr) statt, der Gegner muss noch ermittelt werden.

