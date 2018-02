Eisbären mit Stürmer Busch im USA-Trainingslager

Die Eisbären Berlin haben am Mittwochnachmittag (Ortszeit) bei strahlenden Sonnenschein und 27 Grad ihr Trainingslager in Los Angeles bezogen. «Wir sind nicht im Urlaub hier», sagte Trainer Uwe Krupp zum achttägigen Trip ins sonnige Kalifornien während der DEL-Olympiapause.

Für Florian Busch ist das Camp zudem Gelegenheit, nach neunwöchiger Pause wegen einer Gehirnerschütterung wieder Anschluss ans Team zu finden. Der Stürmer steigt in den USA wieder voll ins Training ein, nachdem er in der vergangenen Woche in Berlin erstmals wieder auf dem Eis einige Laufübungen absolviert hatte. «Meinem Kopf geht es wieder bestens», sagte Busch.