Feuer in Müllsortieranlage in Berlin-Rudow

In einer Müllsortieranlage in Berlin-Rudow hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. 20 Kubikmeter Müll standen in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. 56 Einsatzkräfte löschten den Brand in der Hafenstraße. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. Zunächst hatte die «B.Z.» auf ihrer Internetseite über den Vorfall berichtet.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. Februar 2018 09:10 Uhr

