VfB Suhl erkämpft sich beim Schlusslicht drei Punkte

Die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen haben bei Bundesliga-Schlusslicht VCO Berlin ihren vierten Sieg in dieser Bundesliga-Saison erzielt. Die Mannschaft von Trainer Mateusz Zarczynski setzte sich am Mittwoch in Berlin mit 3:1 (25:17, 20:25, 25:14, 25:22) durch. Die Suhlerinnen offenbarten im verlorenen zweiten Satz aber Probleme im Angriff. Vor 50 Zuschauern in der Halle am Sportforum Berlin-Hohenschönhausen hatten sich die VCO-Talente ab Anfang des zweiten Satzes besser auf das Suhler Spiel eingestellt. Im vierten Durchgang musste der VfB zudem mitansehen, wie die jungen Gastgeberinnen auf 14:16 und 22:23 herankamen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. Februar 2018 20:30 Uhr

Quelle: dpa

