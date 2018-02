Gericht wegen verdächtige Pakete geräumt: Entwarnung

Zwei herrenlose Pakete sorgen für Aufregung im Landgericht in Berlin-Moabit. Besucher und Beschäftigte müssen raus. Kriminaltechniker sind gefragt. Doch der Inhalt ist harmlos.

Berlin (dpa/bb) - Zwei verdächtige Pakete im Altbau des Landgerichts in Berlin-Moabit haben zur Räumung einiger Bereiche des Gebäudes geführt. «Die Pakete waren im Foyer an der großen Halle in der Turmstraße gefunden worden», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Kriminaltechniker stuften die Pakete nach einer Untersuchung als harmlos ein. «In einem Paket lag nur Papier, in dem anderen ein Scanner». Zunächst hatte es geheißen, es sei ein Drucker drin gewesen.