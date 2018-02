dpa

Deutsche Hockey-Damen feiern zweiten Sieg bei Hallen-WM

Berlin (dpa) – Die deutschen Hockey-Damen haben auch ihr zweites Spiel bei der Hallenhockey-Weltmeisterschaft klar gewonnen. Sieben Stunden nach dem glatten 8:1 (3:1)-Auftakterfolg über Russland besiegten die Gastgeberinnen am Mittwochabend in Berlin Namibia mit 12:0 (4:0). Nike Lorenz, Viktoria Huse und Luisa Steindor waren mit jeweils zwei Toren in der Max-Schmeling-Halle die erfolgreichsten Schützinnen der DHB-Damen, für die die Vorrunde am Donnerstag mit Spielen gegen die Ukraine und Tschechien weiter geht.

Zuvor hatten die deutschen Damen überzeugt. Die Hamburgerinnen Viktoria Huse und Franzisca Hauke waren mit jeweils zwei Treffern die besten Torschützinnen der DHB-Auswahl, für die am Abend (18.20 Uhr) gegen Namibia nach ein zweites Gruppenspiel anstand. Auch die DHB-Herren mussten um 20.40 Uhr gegen Australien noch mal antreten.

