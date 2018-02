Cannabis, Ecstasy und Kokain verbreitet in Berliner Clubs

Die Berliner Lokalpolitiker sind stolz darauf, dass ihre Stadt als Partyhauptstadt gefeiert wird. Anderseits gibt es in den großen Clubs nicht nur Bier und Wodka. Keine Elektro- oder Technoparty läuft ohne Aufputschmittel und Joints.

Berlin (dpa/bb) - Weiche und harte Drogen wie Marihuana, Ecstasy und Kokain gehören zur Grundausstattung der Berliner Club- und Partyszene. Das bestätigte eine umfangreiche Befragung von Clubbesuchern, die der Senat in Auftrag gab. Neben Alkohol und Zigaretten sind besonders Cannabis sowie synthetische und natürliche Aufputschmittel verbreitet. Aber auch LSD und andere chemische Substanzen werden im Nachtleben gern genommen. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) und die Landessuchtbeauftragte Christine Köhler-Azara kündigten zusätzliche Aufklärungsangebote für das junge Partypublikum an.

Mehr als 60 Prozent der 877 Umfrage-Teilnehmer gaben an, in den vergangenen 30 Tagen Cannabis genommen zu haben. Rund 50 Prozent sagten das für Amphetamine wie Speed, 49 Prozent für Ecstasy (MDMA). 36 Prozent der Feiernden hatten Kokain genommen und 32 Prozent das Narkosemittel Ketamin. Auf die höchsten Werte kamen Alkohol (88 Prozent) und Zigaretten (72 Prozent).

Die meisten der Befragten waren junge Erwachsene im Alter zwischen 20 Jahren und Anfang 30. Knapp 75 Prozent haben Abitur oder einen Hochschulabschluss. Knapp ein Drittel studiert, 41 Prozent haben bereits einen Job. 85 Prozent der Umfrage-Teilnehmer gaben an, in Berlin zu leben. Tatsächlich dürfte es aber in den Clubs mehr auswärtige und ausländische Touristen geben - nur wurden sie möglicherweise über die Online-Befragung nicht erreicht.

Kolat betonte außerdem: «Ich will Clubs und Clubbesucher nicht verteufeln. Aber man darf nicht die Augen davor verschließen, dass der Konsum riskanter Drogen in der Partyszene hoch ist.» Auch der Freizeitkonsum der Drogen am Wochenende könne zur Abhängigkeit führen. Der Senat stelle 300 000 Euro für neue Aufklärungskampagnen bereit. Man wolle die Clubbesucher ansprechen und auf die Gefährlichkeit bestimmter Drogen hinweisen. Türsteher und Kellner in den Clubs sollten Informationen über Erste-Hilfe-Maßnahmen erhalten.