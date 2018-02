Champions-League-Halbfinale: Eastside vor sicherem Einzug

Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside stehen am Freitag im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League im Freizeitforum Marzahn (1900 Uhr) zum siebenten Mal in Serie vor dem Einzug ins Halbfinale. 2012, 2014, 2016 und 2017 gewannen die Berlinerinnen die Champions League-Trophäe. Gegner ist Ungarns Meister Szekszard AC, den die Berlinerinnen vor zwei Wochen auswärts mit 3:0 (9:2 Sätze) besiegten. Selbst bei einer - sehr unwahrscheinlichen - 0:3-Niederlage wäre Eastside mit nur drei Satzgewinnen noch in der nächsten Runde.

«Solche Rechenspielchen aber stellen wir gar nicht an, wir wollen die Partie trotz unserer personellen Probleme klar gewinnen und den Fans gutes Tischtennis bieten», sagte TTC-Präsident Alexander Teichmann.

Im Halbfinale würde der Titelverteidiger Mitte März und Anfang April wahrscheinlich auf Bursa Beledyiespor (Türkei)treffen. Nach der Champions League-Partie am Freitag müssen die Berlinerinnen am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen Böblingen antreten.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. Februar 2018 12:40 Uhr

Quelle: dpa

