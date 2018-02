FDP nennt Müller «Motor für Mietsteigerungen»

Nach Auffassung von Berlins Regierungschef Müller hat die SPD in den GroKo-Verhandlungen viel für Mieter herausgeholt. FDP-Fraktionschef Czaja sieht das ganz anders.

Berlin (dpa/bb) - Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja hat die Ergebnisse der GroKo-Verhandlungen in der Wohnungspolitik als «ideologiegetriebenen Aktionismus» kritisiert. Gleichzeitig attackierte er den Regierenden Bürgermeister Michael Müller, der für die SPD maßgeblich an den Verhandlungen dazu beteiligt war. «Herr Müller war in diesen Koalitionsverhandlungen der Motor für Mietsteigerungen», sagte Czaja der Deutschen Presse-Agentur.