ALBA-Sportdirektor lobt Leidenschaft bei Galatasaray-Erfolg

Berlin (dpa/bb) - Mit Zufriedenheit hat der Basketball-Bundesligist ALBA am Dienstag den Eurocup abgeschlossen, obwohl die Berliner auf der Strecke blieben. «Das war ein guter Auftritt von uns. Das Team hat große Leidenschaft gezeigt», sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 97:92-Erfolg nach Verlängerung bei Galatasaray Istanbul.

Neben Marius Grigonis (20 Punkte) ragte vor allem Peyton Siva (19 Punkte) heraus. «Er wurde mit zunehmender Spieldauer immer stärker», fand Ojeda. Gerade in der Verlängerung übernahm der US-Amerikaner die Verantwortung und führte ALBA doch noch zum Sieg. Schon am Sonntag gegen Bamberg hatte sich der Spielmacher in Gala-Form gezeigt.