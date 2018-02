dpa

Klaas startet Berliner Late-Night-Show am 12. März

Klaas Heufer-Umlauf geht Mitte März mit seiner neuen Late-Night-Show auf Sendung. Das Multitalent, bei ProSieben in der Vergangenheit meist an der Seite von Joko Winterscheidt in Shows wie «Circus HalliGalli» zu sehen, bekommt bei seinem Leib-und-Magen-Sender am späten Montagabend nun Zeit für seine Sendung «Late Night Berlin». Premiere ist am 12. März um 23.00 Uhr.

Heufer-Umlauf (34) kommentiert dann Themen aus Popkultur, Politik, Musik, Sport, Gesellschaft und Medien, wie ProSieben am Montag in Unterföhring bei München mitteilte, «ganz subjektiv». Die neue Late-Night-Show wird in Berlin produziert und soll wöchentlich zu sehen sein. Zu ihr gehören nach Angaben des Senders auch Musik-Acts. Außerdem ist eine Studio-Band mit von der Partie.

«Das Genre Late Night gehört zu den Königsdisziplinen im TV», so ProSieben-Chef Daniel Rosemann. «Dazu braucht man einen Moderator mit Persönlichkeit, Erfahrung, Witz, Mut, vielen Ideen und einer besonderen Mission. All das vereint Klaas Heufer-Umlauf auf sich.» ProSieben zitiert den neuen Late-Night-Gastgeber dazu so: «Jetzt haben wir den Salat.»

