Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Auf einer Landstraße nahe Schwielowsee (Potsdam-Mittelamrk) ist am Montag ein 60-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei am Mittag aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend prallte er gegen einen Baum und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße blieb zur Aufnahme des Unfalls und zur Bergung des Fahrzeugs vorübergehend gesperrt.

Letzte Änderung: Montag, 5. Februar 2018 17:00 Uhr

Quelle: dpa

