Müller: In GroKo-Verhandlungen viel für Mieter erreicht

In den Koalitionsverhandlungen mit der Union hat die SPD nach Einschätzung von Berlins Regierungschef Michael Müller viel für Mieter erreicht. «In vielen Bereichen konnte sich die SPD am Ende mit Maßnahmen für mehr bezahlbaren Wohnraum und zur Mietenstabilisierung durchsetzen», erklärte der Sozialdemokrat am Montag. So würden die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau über 2019 hinaus um zwei Milliarden Euro aufgestockt und Familien mit Bundesgeld beim Hausbau unterstützt.

«Besonders bedeutend sind für Metropolen wie Berlin die Maßnahmen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter», betonte Müller, der auch SPD-Landeschef ist. «So wird die Mietenbremse endlich geschärft durch eine Auskunftspflicht für Vermieter zur Vormiete bei Neuvermietung.» Zudem könnten Mieter leichter zu viel verlangte Miete zurückfordern.

Wichtig seien auch Verbesserungen bei der Modernisierungsumlage: Vermieter sollen jährlich nur noch 8 Prozent statt bisher 11 Prozent der Modernisierungskosten auf die Miete umlegen dürfen. Zudem sei eine Kappungsgrenze vereinbart: Die Miete dürfe nach Modernisierung nicht um mehr als 3 Euro je Quadratmeter in sechs Jahren steigen.

Müller gehörte der Verhandlungsgruppe für Wohnen und Mieten an.

