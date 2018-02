ALBA Berlin bezwingt Meister Brose Bamberg im Prestigeduell

ALBA Berlin verschärft die Krise bei Brose Bamberg. Beim Sieg über die Franken ragt der Aufbauspieler des Hauptstadtclubs heraus.

Berlin (dpa) - ALBA Berlin bleibt Spitzenreiter Bayern München auf den Fersen und hat die Krise bei Meister Brose Bamberg weiter verschärft. Am Sonntag gewannen die Berliner das Prestigeduell in der Basketball-Bundesliga gegen Brose Bamberg vor 11 431 Zuschauern mit 81:75 (36:31). «Gegen Bamberg zu gewinnen ist für uns besonders wichtig, um uns möglichst schnell für die Playoffs zu qualifizieren», sagte Trainer Aito Garcia Reneses.

ALBA musste kurzfristig auf den an der Schulter verletzten Bogdan Radodsavljevic verzichten. Bamberg trat erneut ohne Trainer Andrea Trinchieri an der Seitenlinie an, der Italiener war aber in der Halle. Die Berliner hatten den besseren Start, lagen schnell 11:5 vorn. Doch verpassten es die Gastgeber ihren kleinen Lauf zu nutzen. Zu viele einfache Würfe wurden vergeben, so kam Bamberg bis Ende des ersten Viertels wieder auf 19:20 heran. «Wir hatten zu viele Ballverluste am Anfang und haben ALBA oft zu einfach den Ball gegeben», beklagte Bambergs Co-Trainer Ilias Kantzouris.