Erste Liga-Niederlage für Spandauer Wasserballer

Die Spandauer Wasserballer verlieren das Liga-Spitzenduell mit Hannover. Damit liegen die Berliner auch im direkten Vergleich mit dem Hauptkonkurrenten vorerst hinten.

Berlin (dpa/bb) - Rekordmeister Spandau 04 hat im Spitzenspiel der Deutschen Wasserball-Liga (DWL) die erste nationale Niederlage dieser Saison kassiert. Die Berliner unterlagen Waspo Hannover am Samstag in der Schwimmhalle Schöneberg mit 7:11 (2:2,2:4,1:3,2:2). Die Niedersachsen schlossen damit nach Punkten zu Spandau auf, das dank der knapp besseren Tordifferenz vorerst die Tabellenführung behält. Da am Ende der regulären Saison aber der direkte Vergleich zählt, würde Spandau nur als zweitplatziertes Team in die Playoffs gehen, wenn sich die beiden Mannschaften keine Ausrutscher mehr erlauben. Das Hinspiel Mitte Dezember hatten die Wasserfreunde auswärts mit 10:7 gewonnen.