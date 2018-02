Laster verliert Ladung: Unfall

Ein mit Dämmmaterial beladener Laster hat bei Meyenburg (Prignitz) Teile der Ladung verloren und damit einen Unfall verursacht. Wie die Polizei in Perleberg am Sonntag mitteilte, hatte der 56-jährige Lastwagen-Fahrer den Verlust bemerkt, wollte wenden und das Material von der Straße räumen. Inzwischen war bei dem Unfall am Freitag jedoch ein 39-Jähriger mit dem Auto dagegen gefahren. Verletzt wurde niemand. Den 56-Jährigen erwartet wegen mangelnder Ladungssicherung ein Bußgeldverfahren.

Letzte Änderung: Sonntag, 4. Februar 2018 12:20 Uhr

Quelle: dpa

