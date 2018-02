Grüne kritisieren Verkehrslücken zwischen Berlin und Umland

Auch 28 Jahre nach dem Fall der Mauer sind noch immer viele Verkehrsverbindungen zwischen Berlin und dem Umland unterbrochen - für die Grünen im Landtag Anlass zur Kritik. «Entgegen den Versprechungen der damaligen Bundesregierung, dass die durch den Mauerbau gekappten Verkehrsverbindungen nach 1990 weitgehend wiederhergestellt würden, klaffen im Schienenpersonennahverkehrsnetz weiterhin Lücken», kritisierte der Verkehrsexperte der Fraktion, Michael Jungclaus, am Sonntag in Potsdam.

Am Montag ist exakt so viel Zeit seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 vergangen wie die Mauer von 1961 an überhaupt gestanden hat.