Häftling bei Brand im Gefängnis Tegel schwer verletzt

Zum zweiten Mal in drei Monaten brennt es in einer Zelle der JVA Tegel. Der Zelleninsasse kommt mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Legte er das Feuer selbst?

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Feuer im Gefängnis Berlin-Tegel ist ein Häftling schwer verletzt worden. Der 34-Jährige habe sich nach ersten Erkenntnissen am Samstagabend in seiner Zelle verbarrikadiert und das Feuer selbst gelegt, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz, Sebastian Brux, am Sonntagmorgen.