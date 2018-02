Brand in Gefängniszelle: Häftling verletzt

In einer Gefängniszelle in Berlin-Tegel brennt es. Ein Häftling kommt verletzt ins Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Feuer in einem Gefängnis in Berlin-Tegel ist ein Häftling verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand am Samstagabend in einer Gefängniszelle aus. Der Raum sei verbarrikadiert gewesen, hieß es. Die Rettungskräfte befürchteten zunächst, dass sich darin ein Häftling eingeschlossen hätte.