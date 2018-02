Brand in Gefängniszelle ausgebrochen: Hintergründe unklar

In einem Gefängnis in Berlin-Tegel ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr befindet sich der Brandort in einer Gefängniszelle. Sie sei verbarrikadiert. Die Einsatzkräfte befürchteten zunächst, dass sich darin ein Häftling eingeschlossen hat. Näheres stand zunächst nicht fest. Feuerwehrleute versuchten am späten Abend, in die Zelle zu gelangen. 44 Einsatzkräfte seien zur Justizvollzugsanstalt in der Seidelstraße ausgerückt.

Letzte Änderung: Samstag, 3. Februar 2018 22:00 Uhr

Quelle: dpa

