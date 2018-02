Elfmeter-Aufregung: Hoffenheims Vogt klagt über «Lügen»

Das 1:1 bringt weder Hertha BSC noch Hoffenheim im Verfolger-Rennen hinter den Europapokalplätzen voran. Große Aufregung bringt die Abseitsregelung. Ein Hoffenheimer Spieler stellt sich mit klaren Worten hinter seinen Trainer.

Berlin (dpa) - In der Debatte um den großen Aufreger im Berliner Olympiastadion zeigte sich Julian Nagelsmann von seiner mitfühlenden Seite. Die Elfmeter-Entscheidung vor dem Führungstreffer von 1899 Hoffenheim beim 1:1 (1:0) bei Hertha BSC sei «auch in meinen Augen diskutabel, da bin ich ehrlich», bekannte der 30-Jährige und meinte mit Blick auf den neben ihm sitzenden Pal Dardai: «Die Regel gibt es wohl, aber ich würde mich an Pals Stelle auch aufregen.»