«Ein bisschen Quatsch»: Hertha-Ärger über Elfmeter

Nach dem Unentschieden gegen 1899 Hoffenheim wartet Hertha BSC weiter auf den ersten Rückrundensieg. Die Abseitsregel sorgt für Frust bei den Berlinern. Das Programm der kommenden Wochen ist anspruchsvoll.

SITUATION: Mit einem Sieg wäre Hertha an den Gästen aus dem Kraichgau vorbeigezogen. So konnte der Hauptstadtclub den Rückstand auf die Europapokalplätze aber nicht verringern und bleibt im Mittelfeld der Tabelle.

AUSBLICK: Hertha steht vor einem schwierigen Programm in den kommenden Wochen. Am nächsten Samstag geht es zu Bayer Leverkusen. In der Woche darauf ist ein Sieg zu Hause gegen den FSV Mainz 05 Pflicht, weil danach die Auswärtsspiele beim FC Bayern München und dem FC Schalke 04 folgen. «Das sind die Spiele, in denen wir keinen Druck haben. Vielleicht können wir da die Punkte holen», sagte Torschütze Kalou. «Wir wissen aber, dass es schwierige Wochen werden.»