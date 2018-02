Startelf-Comeback für Herthas Darida

Nach dreieinhalb Monaten gibt Vladimir Darida sein Startelf-Comeback für den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Der tschechische Mittelfeldspieler steht bei der Partie der Berliner gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erstmals seit seiner Knieverletzung wieder in der Anfangsformation. Youngster Arne Maier bleibt zunächst auf der Bank. Zuletzt war Darida beim 1:1 gegen Borussia Dortmund in der Schlussphase eingewechselt worden.

Nach seinem starken Auftritt als Einwechselspieler beim 0:0 bei Werder Bremen läuft Jordan Torunarigha von Beginn an in der Innenverteidigung auf. Fabian Lustenberger bleibt nach einer leichten Gehirnerschütterung zunächst draußen. Hertha-Coach Pal Dardai nimmt im Vergleich zum vorigen Auswärtsspiel noch einen dritten Wechsel vor: Alexander Esswein rückt in die Offensivreihe, der verletzte Ondrej Duda steht nicht im Kader.

Bei den Gästen aus dem Kraichgau fehlt unter anderem der angeschlagene Stürmer Mark Uth.

Letzte Änderung: Samstag, 3. Februar 2018 15:10 Uhr

Quelle: dpa

