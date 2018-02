Eisbär Cüpper: «Die Mannschaft hat es mir einfach gemacht»

Marvin Cüpper blieb nach dem 2:1 der Eisbären Berlin bei den Schwenninger Wild Wings bescheiden. «Ich habe getan, was ich konnte, aber die Mannschaft hat es mir relativ einfach gemacht», sagte der Torhüter des Tabellendritten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei Telekom Sport. Dabei hatte der 23-Jährige mit einer glänzenden Vorstellung den Sieg gerettet - 38 Torschüsse konnte er parieren.

In den Wochen zuvor war der etatmäßige Ersatzkeeper der Eisbären kaum zum Einsatz gekommen. Am 30. Dezember stand er zuletzt in der Startaufstellung, danach durfte er nur noch in den Schlussminuten bereits entschiedener Spiele aufs Eis. «Nach so langer Zeit war es ein ungewohntes Gefühl, wieder im Tor zu stehen», sagte Cüpper.