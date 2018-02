ALBA Berlin geht mit viel Respekt in Liga-Duell mit Bamberg

Trotz der aktuellen Misere von Brose Bamberg ist ALBA Berlin vor dem Klassiker der Basketball-Bundesliga gewarnt. Am Sonntag empfangen die Berliner den zuletzt schwächelnden deutschen Meister und Pokalsieger (15.00 Uhr). «Ich habe viel Respekt vor ihnen. Neben Bayern haben sie immer noch das beste Team in der Liga», lobte Trainer Aito Garcia Reneses den Gegner.

Zuletzt lief es bei den Franken allerdings schleppend. Beim FC Bayern kam das bittere Aus in der Pokal-Qualifikation, bei den Telekom Baskets Bonn setzte es eine Klatsche mit 37 Punkten Unterschied. Der Einzug unter die besten acht Teams in der Euroleague ist in weiter Ferne. «Sie sind leer, da fehlt das letzte Adrenalin, weil man von einem Spiel zum nächsten hetzt», sagte Manager Marco Baldi. Aber auch wenn sie in einer schwierigen Phase stecken, «das Team hat ein Riesen-Potenzial», warnt der ALBA-Macher.