Engpass wegen Babybooms: Mehr Hebammen und Kreißsäle geplant

Die Geburt eines Kindes ist eigentlich etwas Schönes für Familien. In Berlin kann eine Schwangerschaft aber auch Dauerstress bedeuten. Das fängt schon bei der Suche nach einer Hebamme an.

Berlin (dpa/bb) - Kein Stress mehr bei der Suche nach einer Hebamme, kein hektisches Fahnden nach einem freien Kreißsaal für die Entbindung: Werdende Mütter in Berlin sollen bei der Geburtshilfe in Zukunft besser betreut werden. Zahlreiche Beteiligte beschlossen dazu an einem Runden Tisch ein Aktionsprogramm, das zehn Punkte umfasst.