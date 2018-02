Wasserball-Bundesliga: Spandau empfängt Hannover

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 will einen großen Schritt zum Hauptrunden-Sieg in der Wasserball-Bundesliga machen. Die Berliner empfangen am Samstag (16.00 Uhr) den Pokalsieger und Tabellenzweiten Waspo Hannover. Spandau hat das Match in der Hinrunde bei den Niedersachsen mit 10:7 für sich entschieden und führt die Tabelle verlustpunktfrei an. Bei einem Sieg am 10. von 14 Spieltagen wäre den Spandauern der Spitzenplatz nach der regulären Saison und eine optimale Ausgangsposition für die Playoffs kaum noch zu nehmen.

Hannovers will Serienchampion Spandau entthronen und hat dafür personell, finanziell und strukturell enorm investiert. Doch bislang ist das Vorhaben nur in Ansätzen gelungen. Seit der Sasison 2014/15 sind die Erzrivalen in verschiedenen Wettbewerben 15 Mal aufeinander getroffen. Zehn Duelle gingen an Spandau, viermal gewann Hannover, einmal spielten die Clubs remis. «Wenn wir an unsere Leistungen dort anschließen können, dann werden wir auch diesmal im Vergleich mit Waspo die besseren Karten haben», sagt 04-Manager Peter Röhle.

Letzte Änderung: Freitag, 2. Februar 2018 10:10 Uhr

Quelle: dpa

