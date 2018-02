Gute Aussichten für BR Volleys und Netzhoppers

Berlin/Bestensee (dpa/bb) - Mit guten Erfolgsaussichten gehen die Volleyball-Bundesligisten Berlin Volleys und Netzhoppers KW-Bestensee in ihre Auswärtsspiele am Wochenende. Der deutsche Meister aus der Hauptstadt gilt am Samstag (19.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten TV Rottenburg als haushoher Favorit. Auch die Netzhoppers sollten am Sonntag (16.00 Uhr) ihre karge Ausbeute von bisher zehn Punkten aus 13 Saisonspielen beim noch sieglosen Schlusslicht Bergische Volleys Solingen aufbessern können.

Für Volleys-Angreifer Paul Carroll ist der Auftritt in der Tübinger Paul-Horn-Arena indes kein Selbstgänger. «Wir dürfen die Rottenburger nicht unterschätzen. In deren Halle herrscht immer eine besondere Atmosphäre, das macht viel aus», warnt der Australier. Erschwerend für die BR Volleys kommt die derzeitige Belastung hinzu: Erst am Mittwoch war die Mannschaft von ihrem Champions-League-Spiel bei Toulouse VB (3:1) nach Berlin zurückgekehrt, am Freitag reiste sie schon wieder nach Tübingen. Trainer Luke Reynolds wird beim TVR wohl auch seiner zweiten Reihe mit Kyle Russell und Sebastian Kühner Einsatzzeit geben.

Die Netzhoppers sind bei ihrem Kampf um die Teilnahme an den Playoffs mit zehn Punkten Rückstand auf Platz acht fast schon aus dem Rennen. Und auch bei der Aufgabe gegen Schlusslicht Solingen meldet Trainer Mirko Culic leichte Vorbehalte an. «Wir sind der Favorit und diese Rolle gar nicht richtig gewohnt», sagt er. «Da müssen unsere jungen Spieler erst einmal zeigen, ob sie mit Druck umgehen können.»

