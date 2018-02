Volksbegehren für mehr Krankenhauspersonal gestartet

Immer mehr und kränkere Patienten, aber zu wenige Krankenschwestern und Pfleger: In Berlin ist am Donnerstag ein Volksbegehren für mehr Personal im Krankenhaus gestartet. In einem ersten Schritt sollen innerhalb von sechs Monaten Unterschriften von 20 000 Berliner Wahlberechtigten gesammelt werden. In Berlins Kliniken fehlten 3000 Pflegekräfte, sagte Lucy Redler vom «Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus», das mit der Gewerkschaft Verdi hinter dem Volksbegehren steht. Angestrebt wird ein Volksentscheid, für den in einem zweiten Schritt aber zunächst rund 175 000 gültige Unterschriften nötig wären.

Durch die Umsetzung des Gesetzentwurfs, mit dem die Verbesserungen in den Kliniken erreicht werden sollen, würden den Angaben zufolge Kosten von insgesamt circa 385 Millionen Euro pro Jahr entstehen, davon müssten 160 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt kommen. Ziel der Initiative ist es, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und den Beruf wieder attraktiver zu machen. Pflegekräfte klagen schon lange über eine zu hohe Arbeitsbelastung, die eine gewissenhafte Versorgung der Patienten kaum mehr zulasse.

Quelle: dpa

