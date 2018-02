dpa

Berlin-Brandenburger Wirtschaft sieht sich im Höhenflug

Mehr Einwohner, mehr Besucher, mehr Beschäftigte - und sie alle geben Geld aus. Das verschafft der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg einen einmaligen Boom. So sehen es die Industrie- und Handelskammern. «Die Hochkonjunktur unserer Wirtschaft geht ins vierte Jahr und ein Ende ist nicht in Sicht», teilte der Berliner Hauptgeschäftsführer Jan Eder am Mittwoch mit. Viele Betriebe profitieren demnach auch davon, dass die Wirtschaft auch europaweit wieder stärker wächst.

Jedes zweite Industrieunternehmen berichtet in einer Kammerumfrage von steigenden Exporten. 91 Prozent der Unternehmen erwarten demnach gleich bleibende oder bessere Geschäfte im kommenden Halbjahr. 79 Prozent wollen investieren. «Diese Entwicklung ist kein Selbstläufer», mahnte der Cottbusser Kammerchef Wolfgang Krüger. Die Standesorganisationen fordern, mit guter Bildungspolitik den Fachkräftemangel zu dämpfen und vor allem in Brandenburg auch die Exportwirtschaft zu stärken.

