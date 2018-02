dpa

Von Auto angefahren: 81-Jähriger verletzt

Ein 81-jähriger Mann ist in Berlin-Spandau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. «Er war am späten Mittwochabend wohl ziemlich unvermittelt auf die Gatower Straße getreten», sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Aufprall war so heftig, dass der 81-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Er kam mit Verletzungen an Kopf und Hüfte in die Klinik.

